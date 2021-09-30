Мурашко: в России стали чаще наблюдаться тяжелые формы COVID-19 у пациентов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в последнее время у пациентов чаще наблюдаются тяжелые формы COVID-19.

«Следует отметить, что в последнее время течение заболевания отличается быстрым приростом, быстрым распространением. Мы видим чаще тяжелые формы, в том числе вовлекается молодое население с тяжелыми исходами и осложнениями», — сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Также он отметил, что за последний месяц темпы вакцинации снизились, в основном это связано с отпусками и началом учебного года.

«Фактически, основная масса людей, которые поступают в стационары, заболевают, это люди невакцинированные», — уточнил Мурашко.

За последние сутки в России было выявлено 23 888 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это максимальный суточный прирост с 25 июля. Также за прошедший день был поставлен рекорд по количеству смертей от инфекции, скончались 867 человек.