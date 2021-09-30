Замруководителя отделения МВД Якутии обвинили в незаконном обороте золота

Заместителя руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии обвиняют в незаконном обороте золота и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на организацию незаконной перевозки драгоценных металлов» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следователи считают, что мужчина причастен к незаконному обороту промышленного золота на территории республики в крупном размере.

В отношении замруководителя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Амурской области полицейских заподозрили в получении взятки и воровстве еды и алкоголя из подпольного казино. Правоохранители получили взятку за то, что не стали расследовать деятельность незаконного игорного клуба в Благовещенске и заводить уголовное дело на организаторов заведения.