Россиянам напомнили, в каких регионах нужны QR-коды для похода в рестораны

В связи с ростом случаев COVID-19 в российских регионах вводится ряд ограничений в сфере общественного питания. В Ассоциации туроператоров России на официальном сайте рассказали, где соотечественникам может потребоваться QR-код при походе в кафе или ресторан.

«В сентябре о запуске системы QR-кодов для посещения заведений общепита и массовых мероприятий заявили семь регионов. Остальные субъекты России объявили о продлении действующих ограничений», — заявили в АТОР.

По информации ведомства, в белгородские рестораны теперь могут попасть люди только с сертификатом о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом не старше 72 часов или справкой о перенесенном COVID-19.

В Пензенской области сохраняется запрет на работу предприятий общепита с 23.00 до 6.00.

На территории Пермского края вход в культурно-досуговые заведения с 4 октября организуют по QR-кодам. Такое требование будет действовать и при посещении массовых, спортивных и физкультурных мероприятий.

В Самарской области под ограничения попал общепит, чья работа ограничена с 21.00 до 6.00, если будут заняты более 50% посадочных мест.

В Удмуртии с 29 сентября запретили деятельность фуд-кортов, за исключением тех, что находятся на вокзалах, в аэропорту, автозаправочных станциях, и где есть доставка.

С 1 ноября в Ульяновской области для посещения кафе жителям старше 18 лет нужен сертификат о вакцинации, тест ПЦР или справка о перенесенном коронавирусе.

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