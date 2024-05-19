Евросоюз задействует спутниковую систему для поиска вертолета Раиси

Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич в соцсети X сообщил, что Евросоюз задействует свою спутниковую систему Copernicus для помощи в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.

«По запросу Ирана о поддержке мы задействуем спутниковую службу CopernicusEMS в связи с инцидентом с вертолетом, на борту которого находились иранский президент и глава МИД», — написал он.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.