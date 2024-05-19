Турция отправила в Иран 32 альпинистов на поиски Раиси

Турция отправила в Иран шесть вертолетов с функцией ночного видения и 32 альпиниста на поиски потерпевшего крушение вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Подчеркивается, что о такой помощи попросили в Тегеране.
«Наши департаменты в провинциях Ван и Эрзурум отправили в Иран 32 альпиниста и шесть транспортных средств», — говорится в сообщении.
После крушения вертолета Раиси президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «с грустью узнал о крушении вертолета» и надеется на хорошие новости о состоянии его пассажиров.
До этого аятолла Хаменеи выразил надежду на спасение Раиси после крушения.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.
В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.
Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».
Ранее ЕС пообещал задействовать свою спутниковую систему Copernicus для поиска вертолета Раиси.