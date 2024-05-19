В «Спартаке» опечалены уходом Джикии

Защитник «Спартака» Павел Маслов признался, что в команде расстроены из-за ухода Георгия Джикии, который покинет клуб после завершения сезона-2023/24. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мы устроили ему овации на поле. Но в любом случае это грустный момент, потому что Георгий – легенда клуба. Мы опечалены его уходом. У нас еще будет прощальный ужин. Соберемся все вместе. А в раздевалке мы поаплодировали друг другу, сказали спасибо, потому что Джикия – это веха в истории «Спартака». По-другому не скажешь», — заявил Маслов.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

Ранее в «Спартаке» объяснили решение расстаться с Джикией.