Россия предложила Ирану помощь в поисках вертолета Раиси

МИД РФ предложил Ирану помощь в поисках вертолета Раиси после крушения. С таким заявлением выступила официальная представительница ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследованию причин произошедшего инцидента», — заявила она.

По словам Захаровой, российская сторона внимательно отслеживает всю информацию о судьбе пассажиров вертолета, в котором, помимо Раиси, был глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.

До этого аятолла Хаменеи выразил надежду на спасение Раиси после крушения.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.