Россия предложила Ирану помощь в поисках вертолета Раиси

МИД РФ предложил Ирану помощь в поисках вертолета Раиси после крушения. С таким заявлением выступила официальная представительница ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.
«Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследованию причин произошедшего инцидента», — заявила она.
По словам Захаровой, российская сторона внимательно отслеживает всю информацию о судьбе пассажиров вертолета, в котором, помимо Раиси, был глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.
До этого аятолла Хаменеи выразил надежду на спасение Раиси после крушения.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.
В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.
Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».
Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.