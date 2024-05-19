Число поисковых групп в районе крушения вертолета Раиси увеличили на треть

Число поисковых групп в районе крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси увеличили до 65. Об этом сообщил оперативный штаб Иранского общества Красного Полумесяца, передает ТАСС.

Рост числа групп на треть (с 46) связали с ночным временем.

До этого Турция по просьбе Ирана отправила в страну шесть вертолетов с функцией ночного видения.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.