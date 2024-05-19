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В МИД заявили о налаживании повестки между главами ведомств РФ и КНР

Лавров: главы ведомств России и Китая гладко включаются в повестку отношений

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Руководители ведомств России и Китая, в том числе новые, плавно включаются в повестку двусторонних отношений. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Ему задали вопрос о том, как прошло знакомство нового главы оборонного ведомства России Андрея Белоусова с китайскими коллегами.

«Прошло, как это и подобает между друзьями, у которых свои процессы обновления руководства», — ответил министр.

Согласно информации Лаврова, около года назад в минобороны Китая произошли кадровые обновления, так что знакомство глав ведомств было обоюдным.

«Идет абсолютно гладкое, бесшовное включение в повестку дня российско-китайских отношений», — подчеркнул руководитель МИД.

Вечером 19 мая Лавров прибыл в столицу КазахстанаАстану, где 20-21 мая примет участие в совещании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что на Западе нет политиков, говорящих на прагматичной основе.

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