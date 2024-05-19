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Бывший глава Пентагона отметил продвижение ВС РФ по всей линии фронта

Экс-шеф Пентагона Гейтс: ВС РФ идут вперед по фронту, ситуация для ВСУ плачевная

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РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются по всей линии фронта в ходе специальной военной операции на Украине, для украинских войск ситуация на поле боя выглядит плачевной. Такое мнение выразил бывший глава министерства обороны и экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Роберт Гейтс в интервью телеканалу CBS.

Рассмотрение конгрессом вопроса о выделении Украине дополнительных бюджетных ассигнований, которое растянулось на шесть месяцев, он назвал «проблемой, <…> которая представляет собой настоящий кризис».

«Обстоятельства на Украине сейчас весьма плачевны. Россия продвигается не только под Харьковом, но и на других участках фронта», — отметил Гейтс.

Он подчеркнул, что идея ввода войск НАТО на Украину вызывает большое беспокойство внутри не только США, но и Европы.

По его мнению, обстановка накалилась после заявления французского президента Эммануэля Макрона о вводе европейского военного контингента на украинский фронт. При этом бывший министр обороны подчеркнул, что «НАТО не должна вступать в эту войну со своими силами».

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