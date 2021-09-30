Врачи назвали продолжительность и последствия постковидного синдрома

Среди наиболее частых симптомов постковидного симптома встречаются слабость, спутанность сознания, отсутствие «ясности в голове» и нарушения памяти. Об этом в беседе с РБК рассказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Симптомы при постковидном синдроме могут быть практически любыми. Могут поражаться самые разные органы», — сказал он.

По словам Малышева, постковидный синдром может затянуться на срок до трех месяцев.

«Можно утверждать с вероятностью 150%, что прививка помогает снизить тяжесть течения постковидного синдрома. Но лучше всего, конечно, не заболеть коронавирусом вообще, а для этого — вакцинироваться», — добавил он.

Другая проблема, связанная с постковидным синдромом, заключается в том, что в некоторых органах на протяжении длительного времени ощущаются патологические процессы.

«ACE2 рецептор (ангиотензинпревращающий фермент 2), посредством которого вирус заходит в клетки, имеется не только у альвеолярных клеток — есть в нервной и других системах», — сказал Чепурнов.

Помимо этого, он также указал на проблемы желудочно-кишечного характера, которые наблюдались в 15% послековидного синдрома после появления «дельта»-штамма коронавируса.

Ранее о продолжительности и возможных последствиях постковидного синдрома рассказал врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.