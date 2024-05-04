Названа главная цель Игнашевича у руля «Балтики»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» оценил работу Сергея Игнашевича в качестве главного тренера «Балтики» и отметил, что специалиста пока еще рано считать состоявшимся топ-тренером в РПЛ.

«Рано еще, конечно, так говорить. Достаточно интересный специалист, и как игрок был интересный. Сейчас борется с командой за право остаться в Премьер-лиги. По крайней мере, в последних играх мы видим, что «Балтика» делает максимум для сохранения прописки. Для клуба очень важно в первый год остаться в РПЛ, и дальше будут и игроки появляться, и условия будут создавать. Первый год – такой тяжелый. Но Игнашевич прошел и Первую лигу, очень тяжелую, и в Премьер-лиге сталкивается с такими проблемами, но справляется. Для такой команды очень важно остаться в РПЛ в первый год», — отметил Деменко.

«Балтика» одержала победу над «Ростовом» (1:0) в полуфинале Пути регионов Кубка России и теперь в финале Пути регионов встретится на своем поле с московским «Спартаком». В Российской премьер-лиге калининградцы занимают 13-е место с 26 очками и располагаются в данный момент в зоне стыковых встреч за выживание.

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