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Чемпион ОИ-2018 по хоккею сравнил Москву и Нью-Йорк

Капитан «Металлурга» Яковлев заявил, что Москва для жизни лучше Нью-Йорка

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Павел Лисицын/РИА Новости

Олимпийский чемпион в составе сборной России, защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в интервью Maxim Online заявил, что Москва по некоторым параметрам для жизни превосходит Нью-Йорк.

По его словам, особенно хороша в российской столице сфера обслуживания.

«В Москве намного чище, уровень ресторанов намного выше, внутри визуал круче. Там все как-то в минимализме, простенько. Понятно, что уровень ресторанов разный, но в Москве как-то все с размахом, а в Нью-Йорке, да и по всей Америке нет», — заявил Яковлев.

Хоккеист выступал в США клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» с 2018 по 2019 год. Всего в составе команды он провел только один сезон, после чего в 2019 году подписал контракт с магнитогорской командой.

В сезоне-2023/24 вместе с командой Яковлев выиграл Кубок Гагарина.

В составе сборной России хоккеист становился чемпионом мира (2014), серебряным призером чемпионата мира (2015), олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером Олимпийских игр (2022).

Ранее Егор Яковлев рассказал о лицемерных американцах.

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