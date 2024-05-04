В Британии рассказали об унизительной утечке секретных данных бундесвера

Унизительным провалом для командования бундесвера стала утечка записей секретных видеосовещаний армии Германии, которые несколько месяцев находились в открытом доступе. Об этом пишет британская газета Express.



«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру», — отмечается в материале.

Специалисты закрыли уязвимости в безопасности только вечером 3 мая. По данным немецкого издания Focus, в течение нескольких месяцев тысячи ссылок на видеозаседания армии Германии находились в свободном доступе, и каждый пользователь интернета мог ознакомиться с ними.

Немецкие СМИ писали, что некоторые утекшие в сеть видеосовещания бундесвера носили гриф «совершенно секретно».

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Ранее Путин счел фантазиями планы офицеров ФРГ атаковать Крымский мост.