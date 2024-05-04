Мужчина изрубил топором двух собак на детской площадке в российском городе

Мужчина во дворе дома изрубил топором двух собак в Черкасске. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 2 апреля во дворе многоквартирного дома на улице Космонавтов. Установлено, что мужчина при помощи кухонного топора нанес двум собакам ранения. Отмечается, что злоумышленник сделал это умышленно и полностью осознавая свои действия.

После произошедшего с заявлением в полицию обратилась местная жительница. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным РЕН ТВ, мужчина изрубил животных топором на детской площадке — были ли там в момент произошедшего несовершеннолетние не уточняется. Зоозащитники сообщили, что одну из собак спасти не удалось, а вторая в результате инцидента осталась без хвоста.

Ранее россиянина, выбросившего из окна собаку, лишили свободы на три года.