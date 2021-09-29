Завершено расследование дела москвички, сбившей троих детей в Солнцево

Расследование дела Валерии Башкировой, которая сбила на автомобиле в Солнцево троих детей, двое из которых впоследствии скончались от травм, завершено. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Материалы дела направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Суд оставил Башкирову под стражей до 16 октября.

Изначально девушка находилась под домашним арестом, ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Однако после смерти второго пострадавшего в ДТП ребенка обвинение переквалифицировали на ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Тверской районный суд изменил Башкировой меру пресечения на заключение под стражу.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Автомобиль Mazda под управлением Башкировой сбил троих детей: девятимесячного, трехлетнего и пятилетнего детей. Ночью 17 июля скончался старший ребенок, затем от полученных травм умер трехлетний ребенок.

Башкирова извинилась перед родителями погибших детей и заявила, что раскаивается в произошедшем.