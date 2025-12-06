Отобравшийся на Олимпиаду российский спортсмен не получил лицензию на сезон

Отобравшийся на Игры ски-альпинист Филиппов пока не получил лицензию на сезон

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпиаду 2026 года в Милане, отсутствует в списке спортсменов, которые имеют право выступать под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF), передает РИА Новости.

Также Филиппов пока не получил приглашение на Олимпиаду от Международного олимпийского комитета (МОК), подтвердившего участие в соревнованиях российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

