Московским врачам доплатят за проведение вакцинации от COVID-19

Медицинские работники Москвы получат дополнительную выплату в случае успешного привлечения граждан к вакцинации (ревакцинации) от коронавируса. Такое постановление утвердило правительство города.

«Предусмотреть в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года включительно материальное поощрение в форме выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, участвующим в проведении вакцинации и ревакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции», — отмечено в документе.

Депздрав Москвы сформирует списки медицинских учреждений, которых затронет новое постановление. Уточняется, что деньги получат те, кто привлечет граждан сверх установленного плана. 200 рублей доплатят за одного вакцинированного от 18 до 60 лет, а за лицо старше 60 лет — 400 рублей.

Москва стала лидером по количеству заболевших за последние сутки — 3004 человек.