Суд приговорил экс-главу Татфондбанка Мусина к 12 годам лишения свободы

Суд Казани приговорил бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина к 12 годам исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

Суд также лишил Мусина медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, государственных наград Татарстана, медали «За доблестный труд» и звания заслуженного экономиста Республики Татарстан.

Кроме того, Мусину на три года запрещено занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Ранее сообщалось, что республиканский Следственный комитет оценил ущерб по делу Татфондбанка более чем в 50 млрд рублей.

В марте 2017 года Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка, в апреле того же года организация была признана банкротом. Мусину предъявили обвинение в совершении шести эпизодов преступлений по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года он использовал свои полномочия в целях извлечения выгоды для себя и других лиц.