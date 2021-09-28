Полиция Москвы начала проверку после «минирования» здания мэрии

Полиция Москвы начала доследственную проверку после поступившего сообщения о «минировании» здания мэрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в понедельник, 27 сентября, в правоохранительные органы поступило сообщение по электронной почте о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии на Тверской улице. Автор письма также требовал заплатить ему $3 млн.

Кинологи проверили территорию и помещения мэрии и не нашли там взрывных устройств. В настоящее время по данному факту полицией проводится проверка.

В начале сентября в научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой в Москве поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва. В целях безопасности из медучреждения были эвакуированы около 100 человек.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.