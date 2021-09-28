В США умер ребенок, заразившийся в парке поедающей мозг амебой

В американском штате Техас умер от первичного амебного менингоэнцефалита ребенок — заражение паразитом произошло в парке города Арлингтон. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Мальчика госпитализировали 5 сентября, спустя шесть дней он умер. Началось расследование: центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил в пятницу, 27 сентября, что обнаружил возбудителя в воде, которой поливают газоны парка Дон Мисенхимер.

Проверка показала, что в те два дня, когда ребенок гулял в парке, вода не хлорировалась — записи в санитарном журнале отсутствуют.

В центре отметили, что в питьевую воду Арлингтона амеба не попала.

Первичный амебный менингоэнцефалит вызывает неглерия Фоулера. Попадая в мозг, она пожирает его клетки. Это заболевание встречается крайне редко: с 2010 по 2019 год в Соединенных Штатах было зарегистрировано всего 34 случая.

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