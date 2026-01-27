В Совфеде посчитали преждевременным «облегчение» европейцев по Гренландии

«Вздох облегчения» по ситуации с Гренландией, который пролетел по европейским столицам, является «несколько преждевременным». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, европейцы находятся «в шоке» от обещания президента США Дональда Трампа ввести тарифы против нескольких стран ЕС, а сам Трамп «вместе с пингвином и флагом США уже идет покорять Гренландию».

Пушков отметил, что европейские страны почувствовали «облегчение» после заявлений Трампа о том, что он не пошлет войска в Гренландию и разработал с генсеком НАТО Марком Рютте соглашение, касающееся будущего этого острова. Однако эти «вздохи облегчения» были преждевременными, так как Вашингтон с 1 февраля все еще может ввести 10%-е тарифы для восьми европейских стран, которые затем повысятся до 25%, отметил сенатор.

Пушков подчеркнул, что недавно размещенное в соцсетях изображение Трампа, которые идет по Гренландии вместе с пингвином, «лучше отражает» намерения Трампа, чем его соглашение с Рютте.

«Трамп не играет в чужие игры. Он всегда играет в свою. Во всяком случае, тогда и с теми, когда и с кем он может себе это позволить. А кризис в отношениях с европейскими союзниками его не пугает. В конце концов, они нуждаются в США больше, чем США в них», — отметил Пушков.

23 января газета The Times написала, что президент США Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал основу для будущего соглашения по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на финансовые вклады России и Китая в экономику острова, создание командного центра НАТО в Гренландии, доступ США к полезным ископаемым, а также введение «исключительного» режима для США.

26 января агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа все еще изучает возможность силового захвата Гренландии.

Также в январе Трамп пригрозил ввести 10%-е пошлины с 1 февраля 2026 против восьми стран ЕС, которые отправили своих офицеров в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии. Предполагалось, что с 1 июня тарифы могут повыситься уже до 25%. 21 января Трамп сообщил, что решил не вводить дополнительные пошлины против ряда европейских стран. Однако издание Politico писало, что официальные лица ЕС скептически отнеслись к этому заявлению.

