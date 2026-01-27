Беременная Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске, став жертвой тренда

Актриса Наталья Бардо, которая на данный момент ждет второго ребенка от режиссера Марюса Вайсберга, повредила спину во время выполнения акробатического трюка, ставшего трендом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом Бардо поделилась в личном блоге.

«От идеи до инвалидной коляски один переворот», — с иронией написала артистка.

В своем посте Бардо уговаривает мужа сделать ролик, где мужчины помогают партнершам выполнить сальто. Вайсберг пытается отговорить жену, в том числе, ссылаясь на то, что она «слишком длинная». В итоге Бардо решает повторить трюк с сыном, но в процессе повреждает спину, пытаясь перевернуть мальчика.

На видео артистка говорит сыну: «Сынок, кажется, я потянула спину».

Бардо состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году звезда решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались.

У пары есть общий сын. Эрик родился 31 мая 2016 года. Бардо признавалась, что ей непросто дается материнство и она не стесняется об этом откровенно говорить. 31 декабря 2025 года стало известно, что пара ждет второго ребенка.

