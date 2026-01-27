Размер шрифта
Беременная Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске, став жертвой тренда

Беременная Наталья Бардо повредила спину во время исполнения опасного трюка

Актриса Наталья Бардо, которая на данный момент ждет второго ребенка от режиссера Марюса Вайсберга, повредила спину во время выполнения акробатического трюка, ставшего трендом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом Бардо поделилась в личном блоге.

«От идеи до инвалидной коляски один переворот», — с иронией написала артистка.

В своем посте Бардо уговаривает мужа сделать ролик, где мужчины помогают партнершам выполнить сальто. Вайсберг пытается отговорить жену, в том числе, ссылаясь на то, что она «слишком длинная». В итоге Бардо решает повторить трюк с сыном, но в процессе повреждает спину, пытаясь перевернуть мальчика.

На видео артистка говорит сыну: «Сынок, кажется, я потянула спину».

Бардо состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году звезда решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались.

У пары есть общий сын. Эрик родился 31 мая 2016 года. Бардо признавалась, что ей непросто дается материнство и она не стесняется об этом откровенно говорить. 31 декабря 2025 года стало известно, что пара ждет второго ребенка.

Ранее сообщалось, что актриса Аронова сообщила о своем самочувствии.
 
