Соболенко вышла в полуфинал Australian Open, выиграв сет 6:0

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В четвертьфинальном поединке она одержала победу над представительницей США Ивой Йович. Встреча, которая продолжалась 1 час 30 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:0.

Соболенко шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Йович выполнила один эйс при одной двойной ошибке и не использовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.

За выход в финал белорусская теннисистка сразится с победительницей противостояния между американкой Кори Гауфф и украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее обыграла россиянку Мирру Андрееву.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

Ранее 41-летняя россиянка пробилась в четвертьфинал Australian Open.