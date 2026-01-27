Срок лечения гриппа в России уменьшили почти вдвое

Минздрав России утвердил новый стандарт, сократив среднюю продолжительность лечения гриппа у взрослых до девяти дней. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее, согласно действовавшим нормам, терапия гриппа средней тяжести занимала до 15 дней, а при тяжелом течении заболевания — до 20 дней. В обновленном документе установлен единый срок лечения законченного случая — девять дней, который распространяется как на амбулаторную помощь, так и на лечение в стационаре.

В приказе также уточняется перечень медицинских услуг, оказываемых пациентам в течение этого периода. В него входят ежедневные осмотры врача-инфекциониста и терапевта, постоянное медицинское наблюдение и уход, а также повторные приемы для оценки динамики состояния и возможной коррекции терапии.

В Минздраве указали, что новые стандарты применяются ко всем случаям гриппа, перечисленным в документе. Приказ вступит в силу после истечения установленного законом срока со дня его официального опубликования.

