Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Срок лечения гриппа в России уменьшили почти вдвое

Минздрав сократил срок лечения гриппа до девяти дней
Shutterstock/FOTODOM

Минздрав России утвердил новый стандарт, сократив среднюю продолжительность лечения гриппа у взрослых до девяти дней. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее, согласно действовавшим нормам, терапия гриппа средней тяжести занимала до 15 дней, а при тяжелом течении заболевания — до 20 дней. В обновленном документе установлен единый срок лечения законченного случая — девять дней, который распространяется как на амбулаторную помощь, так и на лечение в стационаре.

В приказе также уточняется перечень медицинских услуг, оказываемых пациентам в течение этого периода. В него входят ежедневные осмотры врача-инфекциониста и терапевта, постоянное медицинское наблюдение и уход, а также повторные приемы для оценки динамики состояния и возможной коррекции терапии.

В Минздраве указали, что новые стандарты применяются ко всем случаям гриппа, перечисленным в документе. Приказ вступит в силу после истечения установленного законом срока со дня его официального опубликования.

Ранее россиянам рассказали, сколько длится инкубационный период гонконгского гриппа.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!