Украинское командование направило в Харьковскую область подразделения спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины, а также инженерную технику для разминирования. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По их данным, в регион была переброшена специальная техника, предназначенная для проведения разминирования. Кроме того, туда направили часть подразделений 169-й отдельной механизированной бригады ВСУ и бойцов спецназа ГУР.

До этого сообщалось, что украинская армия усиливает позиции в Харьковской области наемниками, предположительно, из Колумбии. По данным источника ТАСС, в районе Хатнего — Мелового командование ВСУ пытается усилить подразделения 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений личным составом иностранных наемников (предположительно, из Колумбии), чьи подразделения были расформированы.

Российские военнослужащие во время боев у Симиновки в Харьковской области ликвидировали до 60% личного состава подразделений ВСУ и Главного управления разведки министерства обороны республики.

Ранее в ВСУ отреагировали на информацию о наркоманах и аутистах на фронте.