В Москве не исключают политизированного подхода к выдворению россиян из Эстонии

Посол Абилов: Россия не исключает, что Эстония выдворила россиян из-за политики
Россия не исключает, что решения о выдворении ее граждан из Эстонии могут иметь политическую подоплеку. Об этом в интервью РИА Новости заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

По его словам, согласно эстонской статистике, за 2025 год из страны было выдворено более ста российских граждан, включая тех, кого выдворили «виртуально», уже после их отъезда.

«Не стоит исключать и возможность политизированного подхода по отношению к нашим гражданам, однако такие случаи до сегодняшнего дня носили единичный характер», — сказал Абилов.

Дипломат привел в пример выдворение в декабре двух монахинь из Нарвы, которые на момент решения властей уже находились в России. Он отметил, что формальными причинами могут быть различные обстоятельства, связанные с отказом в продлении вида на жительство.

Примечательно, что 23 января Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за отказа впускать в страну российских и белорусских спортсменов. Международная федерация фехтования (FIE) уведомила Эстонский союз фехтования о том, что право проведения чемпионата Европы передано Франции.

Ранее власти Финляндии выслали в Россию экс-бойца ЧВК «Вагнер».
 
