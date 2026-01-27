Российские войска взяли под контроль Купянск-Узловой

Бойцы группировки «Запад» Вооруженных Сил России (ВС РФ) взяли под контроль поселок Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки, его цитирует Минобороны России.
«Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», — отметил он.
По словам Герасимова, в заблокированном районе населенного пункта, площадью 4 на 6 километров, остаются до 800 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские силы ведут бои в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка, расположенных рядом с Купянском-Узловым.
Герасимов также подчеркнул, что группировка «Запад» продолжает активные наступательные действия на широком фронте, так военнослужащие ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
До этого в Минобороны сообщали, что ВСУ потеряли до 190 человек в районе Купянска-Узлового.
Ранее дроноводы «Запада» сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе.