Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Российские войска взяли под контроль Купянск-Узловой

МО: группировка Запад ВС РФ освободила Купянск-Узловой в Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки «Запад» Вооруженных Сил России (ВС РФ) взяли под контроль поселок Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки, его цитирует Минобороны России.

«Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», — отметил он.

По словам Герасимова, в заблокированном районе населенного пункта, площадью 4 на 6 километров, остаются до 800 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские силы ведут бои в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка, расположенных рядом с Купянском-Узловым.

Герасимов также подчеркнул, что группировка «Запад» продолжает активные наступательные действия на широком фронте, так военнослужащие ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого в Минобороны сообщали, что ВСУ потеряли до 190 человек в районе Купянска-Узлового.

Ранее дроноводы «Запада» сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!