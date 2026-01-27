Размер шрифта
Герасимов доложил об успехах армии России в зоне спецоперации

Герасимов: войска объединенной группировки ВС РФ наступают на всех направлениях
РИА Новости

Войска объединенной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают наступательные действия на всех направлениях фронта. Об этом сообщил начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

«Войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях», — сказал он.

Герасимов также сообщил, что ВС России расширяют полосу безопасности в приграничных районах в Сумской и в Харьковской областях. По его словам, в течение месяца группировка войск «Север» взяла под контроль четыре населенных пункта, в том числе Симиновку и Старицу.

До этого британский аналитик Александр Меркурис спрогнозировал ослабление обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за морозов, вследствие чего российские войска начнут набирать обороты и ускорят свое наступление по всей линии фронта. В частности, эксперт считает, что зима облегчит военным армии РФ форсирование рек, которые украинские военные используют в теплое время года как естественные преграды. Однако в морозы они замерзли и стали легкой переправой на другой берег, указал Меркурис.

Ранее в России рассказали, когда может начаться штурм Запорожья.
 
