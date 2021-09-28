Инфекционист назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда закончится пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

По его словам, пандемия продлится еще по меньшей мере год.

Эксперт также указал, что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет лишь после анализа весенних показателей заболеваемости, когда будет понятно, насколько COVID-19 адаптировался и как он меняется.

До этого генеральный директор транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла назвал условие окончания пандемии.

Ранее сообщалось, что французские и азиатские исследователи нашли у обитающих в Лаосе летучих мышей коронавирусы, практически идентичные изначальному уханьскому варианту SARS-CoV-2. Ученые считают, что эти вирусы представляют для человека опасность в будущем.