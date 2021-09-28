Биолог завила, что COVID-19 сокращает жизнь на 10 лет

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала РИА «Новости», что коронавирусная инфекция сокращает среднюю продолжительность жизни на 10 лет.

«Основной сценарий [развития пандемии коронавируса] сейчас такой. Вакцина как-то действует, вирус тоже как-то мутирует. Все ждут. Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять», — сказала Баранова.

Она отметила, что COVID-19 опасен прежде всего для пожилых людей, которые и так страдают от многочисленных болезней — «у нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет».

Специалист добавила, что остается возможность мутации SARS-CoV-2, которая приведет к его ослаблению. Кроме того, пандемия провоцирует естественный отбор в человеческой популяции.

«Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств», — объяснила Баранова.

Так же, по ее словам, нельзя исключать прорыв в медицине, который позволит вывести ее на принципиально новый уровень.

«Например, можно будет перемещать сознание из одного тела в другое, в том числе искусственно выстроенное. Тогда никто не будет переживать из-за болезней, а просто надо будет вовремя нажать кнопку «другое тело» или «обновить», — предположила эксперт.

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