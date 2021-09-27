Двое рабочих погибли в результате взрыве газа в Хабаровском крае

Два человека погибли в результате взрыва газа при проведении ремонтных работ в системе канализации в Хабаровском крае. Об этом сообщает региональная прокуратура, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в14.30 часов на объекте ООО «БАМ Сервис» (основные канализационные сооружения, поселок Новый Ургал) при ремонтировании аэратора. Погибшие — сотрудники предприятия.

По данным ведомства, на место ЧП выехал прокурор Верхнебуреинского района Кирилл Реснянский. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности на производстве.

Ранее сообщалось, что два человека, мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения, пострадали в результате хлопка газа в двухэтажном доме на улице Ленина в Сердобске Пензенской области. Отмечалось, что еще пятерых человек удалось спасти.

До этого 25 сентября в одной из квартир жилого дома Верхней Пышмы в Свердловской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадал один человек.