В Приморье тигр загнал грибников на дерево

В Приморье грибники у села Соколовка повстречали амурского тигра. Людям пришлось забраться на дерево, чтобы уйти от возможного нападения. Об этом РИА Новости рассказал глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский.

Ранее в социальной сети Instagram было опубликовано видео с дерева, под которым ходит рычащий тигр.

Сообщалось, что грибники отошли от населенного пункта на один километр и встретили тигра, который начал недружелюбно рычать. Грибники залезли на деревья, где им пришлось посидеть минут 40 минут. Потом хищник ушел.

Мосальский отметил, что животное были неконфликтное. В районе часто происходят встречи людей с представителем семейства кошачьих.

По словам главы района, зверь сыт, доволен, готовится к зиме, поэтому никто не пострадал. Если бы он начал нападать на людей, то у них бы не было шанса успеть залезть на дерево, указал Мосальский.

Глава района также рассказал, что когда появляется в округе конфликтный тигр, то начинают работать все структуры, в том числе Центр «Амурский тигр». Мосальский порекомендовал носить с собой фальшфейер и хлопушки для спокойствия при походе в лес.

Ранее были названы 13 видов животных, которые могут вскоре исчезнуть в России. В список попал и амурский тигр.