Американка угрожала взорвать место работы своего парня

Женщина из штата Мэн, США, пригрозила взорвать рабочее место своего парня, пытаясь заставить его проводить с ней больше времени. Об этом сообщает Fox News.

По данным полиции 33-летняя Кайла Мари Блейк позвонила правоохранителям в 9 утра в четверг и сообщила, что собирается заложить бомбу в офисе компании-производителя медицинского оборудования Puritan Medical Products в Питтсфилде, штат Мэн. Спустя два часа она снова позвонила с угрозами заложить четыре самодельные бомбы в том же месте.

На заводе в этом районе работает около 400 человек. Все они были эвакуированы.

Женщину арестовали по обвинению в терроризме. Ее залог был установлен в размере 1500 долларов.

Сама обвиняемая, по сообщениям СМИ, заявила властям, что пошла на угрозы, потому что хотела проводить больше времени со своим парнем, который работает на заводе, который делает мазки для медицинского использования, включая тесты на COVID-19.

Подобная история произошла ранее в Москве, где подросток угрожал взорвать больницу, если ему будут там делать уколы. Подозреваемого отпустили домой, а позднее у него был обнаружен склад самодельных устройств.