Yahoo выяснил, что в ЦРУ обсуждали убийство Ассанжа

Сотрудники ЦРУ в 2017 году обсуждали с администрацией в то время президента США Дональда Трампа возможность похищения и убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Yahoo news со ссылкой на бывших чиновников США и экс-сотрудника контрразведки.

Отмечается, что этих дискуссиях некоторые высокопоставленные чиновники ЦРУ и администрации президента доходили до того, что запрашивали «зарисовки» или «варианты» убийства. Причиной подобных идей называются публикации WikiLeaks, в которых раскрывались хакерские инструменты ЦРУ, известные под общим названием «Vault 7», которые агентство посчитало «самой большой потерей данных в своей истории».

«Эти разговоры были частью беспрецедентной кампании ЦРУ, направленной против WikiLeaks и его основателя. В многосторонние планы агентства также входило активное слежение за сотрудниками WikiLeaks, попытки посеять разногласия между членами группы и кража их электронных устройств», — говорится в сообщении.

По словам бывших чиновников США, в течение нескольких месяцев американские шпионы отслеживали коммуникации и передвижения многочисленных сотрудников WikiLeaks, включая аудио- и видеонаблюдение за самим Ассанжем.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в тюрьме в Великобритании, в январе текущего года суд в Лондоне отказал Вашингтону в его экстрадиции.