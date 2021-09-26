Жительница Казани возмутилась отсутствием охраны в городской школе

Жительница Казани сняла на видео отсутствие охраны в школе, где учится ее сын. Снятые кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

Женщина показала, как она беспрепятственно прошла в городскую гимназию №8. Ее никто не остановил.

«Все открыто, заходи кто хочет. Никаких ЧОПов, которых нам обещали, нет», — сказала горожанка.

На видео можно увидеть, что в будке и комнате охраны никого нет.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что из-за деструктивного влияния интернета молодые люди нападают на учебные заведения.

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, 42 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении.

До этого 11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.