Путин и Шойгу отдыхали в окружении медведей

К лагерю в Саяно-Шушенском заповеднике, где провели трое суток президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу, приближались медведи. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин», которую транслирует телеканал «Россия 1».

«Медведи подходили сегодня к лагерю нашему, один-два, сколько их было?» – спрашивает Путин у директора лагеря.

Директор говорит, что «парочка». На вопрос президента о численности медведей он отвечает, что их «сложно даже посчитать» — более 600 особей.

«Прилично, очень прилично!» — удивляется президент.

Кроме того, Путин и Шойгу едва не стали виновниками высокогорного ДТП. Наперерез их вездеходу выскочило стадо маралов — благородных оленей.

«Огромные маралы просто, я таких еще не видел, хорошо, что в нас не въехали», — вспоминает президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о судьбе щуки, которую Путин поймал на рыбалке в тайге.