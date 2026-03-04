Размер шрифта
Общество

Поминки в кафе на Кубани закончились массовым отравлением

Mash: на Кубани 60 человек попали в больницу с сальмонеллезом после поминок
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Лабинске Краснодарского края около 60 человек после поминок почувствовали признаки острого отравления и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в одном из местных кафе, где, по словам очевидцев, в тот день уже наблюдалась антисанитария. Посетители рассказали, что заведение одновременно принимало две компании: одна еще заканчивала трапезу, а другая уже ожидала у входа. Персонал, как утверждают гости, не справлялся с наплывом посетителей, поэтому родственникам умершего пришлось помогать накрывать на столы.

Очевидцы также сообщили, что официантка раскладывала картофель руками без перчаток, одновременно пользуясь телефоном. По их словам, стаканы ополаскивали в мутной воде и сразу подавали на стол, ложки были покрыты жиром, а котлеты внутри оказались сырыми. Посетители объяснили происходящее суетой и не стали устраивать конфликт.

Позже вечером десятки гостей почувствовали резкое ухудшение самочувствия: у них появились высокая температура, рвота, диарея и слабость. Восемь человек госпитализировали в инфекционное отделение, где врачи диагностировали у пациентов сальмонеллез.

Сотрудники Роспотребнадзора, прибывшие с проверкой, обнаружили в кафе серьезные нарушения. По данным проверки, сырое мясо разделывали в том же месте, где мыли и хранили посуду. Кроме того, у сотрудников не оказалось медицинских книжек. В 14 пробах, взятых в заведении, специалисты выявили кишечную палочку.

Работу кафе приостановили, зал закрыт. Владелицу заведения оштрафовали на 100 тыс. рублей. Пострадавшие, как отмечается, требуют более тщательного разбирательства, указывая, что из-за халатности персонала десятки людей, включая детей, оказались в больнице.

Ранее кафе «Оливье» в Архангельске закрыли на 90 дней из-за норовируса у детей.

 
