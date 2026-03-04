В Израиле заявили об уничтожении иранского Як-130 в небе над Тегераном

ЦАХАЛ: израильский F-35 впервые сбил истребитель ВВС Ирана в небе над Тегераном

Израильский истребитель F-35 пятого поклоения впервые сбил пилотируемый истребитель Як-130 Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана в небе над Тегераном. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35I «Адир» сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана», — говорится в сообщении.

Там отметили, что впервые за всю историю израильскому истребителю F-35 удалось сбить пилотируемый истребитель.

Як-130 — учебно-боевой самолет, разработанный в России в 1990-х. Он способен выполнять маневры, характерные для истребителей четвертого и пятого поколений.

Незадолго до этого ВВС Израиля завершили волну атак по военным целям в Тегеране, в ходе которой были нанесены удары по иранским командным центрам.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее министр обороны Израиля заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.