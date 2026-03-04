Китай осудил угрозу Трампа наказать Испанию за отказ поддержать атаки на Иран

МИД КНР: Трамп не вправе давить на противников ударов по Ирану через торговлю

Торговля не должна превращаться в инструмент давления или оружие, а удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала сообщения о намерении президента США Дональда Трампа полностью разорвать торговые связи с Испанией, передает ТАСС.

Коммерческие связи между государствами не должны использоваться в качестве орудия политического принуждения, убеждена дипломат. Ее заявление стало реакцией на угрозы американской администрации в адрес Мадрида, который отказался предоставить свои авиабазы для нанесения ударов по Исламской Республике.

Испанский премьер Педро Санчес призывал Европу сплотиться и выступить против действий США и Израиля в Иране. Он также стал первым из европейских лидеров, который осудил эту операцию.

Трамп резко отреагировал на испанскую риторику, заявив, что США все равно будут использовать военные базы в стране для атак по Ирану. Он также разозлился, когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц на их личной встрече выступил в защиту Испании.

Ранее в Европе испугались наплыва беженцев из-за конфликта на Ближнем Востоке.