В Госдуме предложили наказывать за создание сайтов-двойников госорганов

В России необходимо ввести уголовную ответственность за создание сайтов-двойников органов власти, где с россиян берут деньги за бесплатные государственные услуги. С таким предложением в беседе с «Газетой.Ru» выступил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Проблема сайтов-двойников, которые мимикрируют под официальные порталы госорганов, за последние годы только усугубилась. Как люди попадались на удочку сайтов, которые предлагают записать ребенка в школу за деньги, оформить загранпаспорт с ускоренной доставкой, получить справку из Пенсионного фонда без очереди, так и попадаются. Мошенники используют официальную символику, названия министерств, логотипы, цветовую гамму — все, чтобы создать у человека иллюзию, что он зашел на «Госуслуги» или на сайт конкретного ведомства. Сегодня назрела необходимость не просто контролировать регистрацию доменов для органов власти, но и ввести прямую ответственность за создание сайтов, которые копируют оформление госорганов и предлагают платные госуслуги. Причем ответственность должна быть серьезной, вплоть до уголовной, если речь идет о хищении средств или персональных данных», — сказал он.

Депутат считает, что наказывать нужно и поисковые системы за рекламу подобных сайтов.

«У нас есть статья 159 Уголовного кодекса о мошенничестве, но ее применение в таких случаях требует доказательств прямого умысла на хищение. А что делать с сайтами, которые формально не воруют деньги, а берут плату за «помощь в оформлении», хотя услуга сама по себе бесплатна? Это серая зона, которую нужно закрывать законодательно. Нужны четкие критерии, что считать незаконным копированием, и наказание за использование символики, вводящей в заблуждение. Кроме того, нужно обязать поисковые системы маркировать такие сайты и блокировать их продвижение. Сегодня мошенники часто заказывают рекламу в поисковиках, и их сайты вылезают выше официальных. Человек вбивает в поиске «загранпаспорт» и первым видит ссылку на коммерческий сайт-двойник, а официальный портал — где-то ниже. Это недопустимо. Поисковики должны нести ответственность за то, что рекламируют», — добавил он.

По словам Панеша, государство должно информировать граждан, что большинство госуслуг в России бесплатны.

«Нужно, чтобы эта информация была везде: на телевидении, в баннерах, в соцсетях, в листовках в МФЦ. Конечно, технически задача сложная. Мошенники постоянно меняют домены, регистрируют их в других юрисдикциях, используют зеркала. Но если мы создадим правовую базу, позволяющую быстро блокировать такие ресурсы по требованию Роскомнадзора без длительных судов, если введем ответственность для хостинг-провайдеров, которые размещают такие сайты, если заставим поисковики фильтровать выдачу, — мы создадим условия, при которых заниматься этим станет невыгодно и рискованно», — заключил он.

