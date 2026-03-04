В Иране отвергли переговоры с США

Мохбер: Иран готов к продолжению войны, оснований для переговоров с США нет

У Ирана нет оснований для переговоров с США, Тегеран не доверяет Вашингтону. Об этом заявил помощник погибшего верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер, передает IRIB.

По его словам, важно то, что Иран может продолжать войну, у нее уже есть опыт восьмилетней войны.

Исторический опыт доказывает, что Исламская Республика не боится войны и не боится ее продолжать, добавил Мохбер.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч военных США участвуют в операции против Ирана.