Посол Ирана в Узбекистане оценил усилия России против конфликта на Ближнем Востоке

Посол Ирана в Ташкенте: РФ прилагала усилия против конфликта на Ближнем Востоке

Россия прилагала значительные усилия в целях предотвращения конфликта на Ближнем Востоке, в частности, предлагая посреднические услуги. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

«Россия, конечно, прилагала очень большие усилия, чтобы предотвратить этот конфликт», — сказал он, отмечая, что Москва предлагала свои услуги в качестве посредника между сторонами конфликта.

По словам дипломата, российская сторона выступала против эскалации в рамках Совета Безопасности ООН и встреч с МАГАТЭ. Иран благодарен России за приложенные усилия по прекращению конфликта, подчеркнул Искандари.

До этого пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров заявил, что Иран обладает неотъемлемым правом обогащать уран в мирных целях.