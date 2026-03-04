В Петербурге мужчину обвинили в сборе данных для Украины

В Петербурге правоохранители задержали 32-летнего мужчину по подозрению в помощи украинской террористической организации «Легион «Свобода России». Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что мужчина в июне 2025 года по собственной инициативе связался с представителями Украины и предложил помощь в проведении разведки.

«На протяжении нескольких месяцев он по заданию куратора фотографировал предприятия ВПК, промышленной инфраструктуры и научных центров в Петербурге и отправлял снимки террористам», — отметил он.

Во время задержания у мужчины провели обыск, во время которого обнаружили несколько пакетов с наркотиками. В результате было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и покушении на сбыт наркотических веществ. Источник отметил, что в данный момент рассматривается вопрос о возбуждении дела о государственной измене.

До этого стало известно, что житель Крыма был арестован на два месяца за шпионаж для военной разведки Киева.

В ФСБ сообщали, что крымчанин вышел на контакт с сотрудниками Главного управления разведки минобороны Украины через Telegram. Он, как утверждается, передавал украинской стороне данные о местах дислокации военнослужащих ВС РФ, техники и вооружения, по которым в дальнейшем наносились удары.

Ранее житель Донецка получил 16 лет за работу на «Легион Свобода России», госизмену и хранение взрывных устройств.