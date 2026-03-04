Размер шрифта
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона

Депутат Ющенко: нужно создать условия в РФ для разработки российского смартфона
На фоне сообщений о блокировке компанией Apple аккаунтов депутатов Госдумы следует задуматься о создании необходимых условий для российских компаний в целях создания отечественного смартфона. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Много разговоров было об отечественном смартфоне, но, по крайней мере, его нет сегодня. Поэтому у кого-то американский шпион в кармане, у кого-то — китайский друг. Такая ситуация. Что касается политики Apple, это американская компания <...> [Этого] вполне можно было ожидать», — подчеркнул он.

По словам Ющенко, каждый человек, в том числе депутат, самостоятельно принимает решение, каким смартфоном пользоваться, поэтому четких рекомендаций в этой сфере для парламентариев нет.

«Единственное, я бы рекомендовал правительству создать все условия, чтобы (мы давно это должны были сделать, но мы этого не делаем) наши компании проработали возможность создания своего смартфона», — отметил парламентарий.

4 марта газета «Ведомости» сообщила о том, что Apple начала блокировать аккаунты депутатов Госдумы.

По словам одного из собеседников, уведомление о блокировке появилось при попытке оплатить подписку в сервисах Apple. Другой депутат сообщил, что получил аналогичное сообщение без конкретных действий со своей стороны.

Ранее Apple случайно допустила утечку названия нового дешевого MacBook.

 
