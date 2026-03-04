Американист объяснил, почему у Трампа нет шансов защитить танкеры в Ормузском проливе

Аналитик Дудаков: у США не хватит кораблей для защиты судов в Ормузском проливе

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские военные будут защищать проходящие через Ормузский пролив танкеры и суда призвано «успокоить» страховщиков. У Штатов нет возможности обеспечить полную защиту судоходства через пролив. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«У них [США] даже и близко нет такого большого количества военных кораблей, которые могли бы защищать гражданские суда и танкеры. Я напомню, что сейчас всего лишь примерно семь или восемь эсминцев находится на пространстве Ближнего Востока. Четыре-пять, наверное, в Персидском заливе. Это единственные американские корабли, которые сейчас доступны, которые можно было бы задействовать для охраны танкеров. А танкеров сотни», — отметил он.

По мнению Дудакова, Трамп заявлением о защите проходящих через Ормузский пролив танкеров пытается психологически успокоить крупных страховщиков, которые резко подняли комиссии для страхования судов в регионе.

США не способны обеспечить полную защиту танкеров и судов в проливе, подчеркнул американист, на фоне того, что упомянутые эсминцы задействованы в ударах по территории Ирана и в защите американских баз на Ближнем Востоке.

Неспособность американцев обеспечить должную защиту судам уже «бьет по карману» самих американцев, добавил Дудаков.

«Кризис будет дальше разгораться. Мы видим, что буквально за одну ночь цены на топливо в США скакнули практически на 5%. Это будет уже бить по карману американцев, это будет бить по рейтингам Трампа и в перспективе, я думаю, станет одним из факторов, который вынудит его поскорее искать стратегию выхода [из конфликта]», — подытожил американист.

3 марта Трамп сообщил, что американские военные корабли в случае необходимости будут сопровождать танкеры в Ормузском проливе.

