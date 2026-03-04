Размер шрифта
Российский зоопарк отказался менять белого медведя на дорогих японских капибар

Директор Барнаульского зоопарка Писарев отказался отдать в Японию белого медведя
Барнаульский зоопарк не отдаст коллегам из Японии белого медведя в обмен на капибар даже несмотря на дефицит последних в России. Об этом заявил его директор Сергей Писарев, сообщает РИА Новости.

По словам Писарева, который также входит в состав президиума Союза зоопарков и аквариумов, для России белый медведь — «не просто животное, это политика». В качестве аналогии директор зоопарка привел китайскую панду.

«У японцев много желаний по отношению к России. Но только они не хотят дружить с Россией. Они хотят диктовать условия России. Но диктовать России очень проблематично. Поэтому мы им медведя не дадим. И капибар возьмем в других странах», — объяснил Писарев свой отказ.

С инициативой обмена животными выступил Нариоми Китамура — замдиректора зоопарка города Токусима, который в Японии является одним из лидеров по численности обитающих там капибар. Он рассказал, что у них есть одна белая медведица, которой нужен самец-партнер для размножения. Зоопарк Йокогамы пообещал отдать своего питомца Гого, родившегося в России, но тот внезапно умер.

По словам Китамуры, зоопарк Токусимы также хотел бы заполучить дальневосточного леопарда, а взамен опять же готов поделиться своими многочисленными капибарами.

Писарев в феврале жаловался на дефицит капибар в России — при том, что это животное не входит в список редких. Директор Барнаульского зоопарка пояснил, что до всплеска популярности этого вида на него «никто не обращал внимания», а потом резко возникший спрос привел к нехватке предложения.

По словам Писарева, мало где в российских зоопарках капибары размножаются, поэтому закрыть возникший дефицит за счет детенышей не получится.

Ранее капибары в России стали стоить по 2 млн рублей.

 
