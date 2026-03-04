Шансы Украины быстро вернуть территории «не очень высоки». Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Не думаю, что это произойдет очень быстро. Следует быть реалистами: шансы Украины просто так вернуть свои земли в этом или в следующем году не очень высоки, правда?», — отметил он.

При этом Джонсон выразил надежду на то, что Украина «в конце концов» сможет получить контроль над утраченными территориями, причем «мирным путем». Однако он отметил, что военный путь тоже возможен.

По словам британского премьера, по условиям будущего мирного соглашения Россия, возможно, «сохранит» те территории, которая она заняла, но «де-факто». Джонсон отметил, что «де-юре» Москва их «не получит», и «Украина никогда не откажется от них и от права вернуть земли». Экс-премьер также отметил, что и 80% украинской территории может стать частью ЕС.

В феврале 2026 года Джонсон написал в статье для Wall Street Journal, что европейцы могли бы продемонстрировать приверженность Киеву, направив европейские войска в один из «безопасных» районов Украины. Также он говорил, что Европа должна утвердить свою состоятельность не разговорами, а помощью Украине в конфликте с Россией.

Кроме того, в феврале Джонсон заявил, что на данный момент нет шансов на достижение мирного соглашения по Украине.

Ранее на Украине заявили о необходимости вернуть территории после заключения мира.