Педагог совратила школьника и написала на него заявление в полицию

Педагога из Канады обвиняют в насилии над учеником школы, в которой она работала. Об этом сообщает CBS.

По данным издания, 42-летняя Бетани Тумбс работала в школе специалистом по профориентации. Пострадавшего характеризуют как «человека с особыми потребностями» и «сложным прошлым». Возраст не уточняется, но известно, что ему не было 16 лет.

Их «отношения» начались после того, как мальчик начал пропускать уроки и Тумбс стала проводить индивидуальные консультации с ним. Помимо этого, женщина сама отвозила его на учебу, чтобы он не прогуливал.

Позже, когда ситуация с учебой улучшилась, женщина стала развращать школьника. Они проводили время вместе несколько раз в неделю.

В какой-то момент между ними произошла ссора и школьник ударил ее. Через несколько недель он снова проявил агрессию.

В итоге женщина обратилась в полицию. Мальчик с родителями в свою очередь тоже написал заявление, где рассказал о насилии со стороны педагога.

В случае с избиением дело не дошло до суда, по факту развращения ребенка возбудили дело. Тумбс заявляла, что «отношения» между ними были по обоюдному согласию. Свою вину женщина признала.

