Педагог совратила школьника и написала на него заявление в полицию

В Канаде сотрудница школы совращала пропускавшего занятия ученика
Педагога из Канады обвиняют в насилии над учеником школы, в которой она работала. Об этом сообщает CBS.

По данным издания, 42-летняя Бетани Тумбс работала в школе специалистом по профориентации. Пострадавшего характеризуют как «человека с особыми потребностями» и «сложным прошлым». Возраст не уточняется, но известно, что ему не было 16 лет.

Их «отношения» начались после того, как мальчик начал пропускать уроки и Тумбс стала проводить индивидуальные консультации с ним. Помимо этого, женщина сама отвозила его на учебу, чтобы он не прогуливал.

Позже, когда ситуация с учебой улучшилась, женщина стала развращать школьника. Они проводили время вместе несколько раз в неделю.

В какой-то момент между ними произошла ссора и школьник ударил ее. Через несколько недель он снова проявил агрессию.

В итоге женщина обратилась в полицию. Мальчик с родителями в свою очередь тоже написал заявление, где рассказал о насилии со стороны педагога.

В случае с избиением дело не дошло до суда, по факту развращения ребенка возбудили дело. Тумбс заявляла, что «отношения» между ними были по обоюдному согласию. Свою вину женщина признала.

Ранее подросток обвинил свою мать в совращении его 16-летнего друга.

 
