Лукашенко назвал неприемлемым вероломное нападение Израиля и США на Иран

Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран неприемлемо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает близкий к пресс-службе лидера республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Вероломное нападение Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки на Иран нам понятно и неприемлемо», — сказал он в ходе встречи с послом Ирана в Белоруссии Алирезой Санеи.

По словам политика, нападение на Иран в особенности недопустимо в связи с тем, что в результате атаки жизни лишились мирные жители, и прежде всего дети.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Путин пообещал лидерам арабских стран переговорить с Ираном.